Организаторы белорусской Недели моды подвели итоги 15-го сезона, проходившего в Минске с 24 по 29 октября, сообщает пресс-центр BFW.

Неделя моды включала в себя не только демонстрации коллекций ведущих дизайнеров из Беларуси и зарубежья, но также пресс-конференции, образовательный форум, презентации, вечеринки и другие мероприятия. Belarus Fashion Week на протяжении шести лет успешно собирает производителей, закупщиков и представителей fashion-индустрии для профессионального общения, обсуждения сотрудничества и презентации деятельности и развития данной отрасли в стране и за ее пределами.

Руководитель Belarus Fashion Week Янина Гончарова отметила, что «белорусская мода с каждым годом становится все популярнее среди белорусских потребителей, а число появляющихся fashion-марок показывает большую заинтересованность сферой моды со стороны молодых предпринимателей».

Несмотря на то, что основная часть мероприятий проходила в будни, в зале не было свободных мест, что еще раз подтверждает большой интерес к белорусской моде.

В рамках основного расписания на подиуме Belarus Fashion Week свои новые коллекции представили: Lakbi, Emse, Alena Goretskaya, Ton-In-Ton, Svetlana Todorskaya, Coo Culte x Huawei, Condra Deluxe, DeVita, Candy Lady, Nelva, Historia Naturalis, T.Efremova, Unona, Vesnaletto, Natalia Korzh, Boitsik, Davidova, S.Veles, Anna-Maria Eglit, Comintern.

Прошли также показы детской моды Kids’ Fashion Days BFW.

На площадке BFW работал Showroom, где байеры, крупные закупщики, представители СМИ и гости могли более подробно ознакомиться с новыми коллекциями белорусских брендов.

15-й сезон BFW был отмечен широкоформатным международным сотрудничеством. Совместный показ итальянских дизайнеров в рамках 9-го сезона проекта Moda Italia собрал множество гостей, представителей бизнес-кругов, потенциальных клиентов. Показы таких марок, как Corso Principe, Max Fort и Sophia, Patrizia Parma, Sexy Woman, Totti Swimwear, Absolut Joy, Twins Florence, проходили динамично и в итальянской манере легкой самоиронии и чувства собственного достоинства. После показов на площадке Showroom Moda Italia прошли бизнес-встречи с представителями крупных торговых сетей со всей Беларуси. Именно общение в формате b2b позволяет итальянским маркам расширить свое присутствие на белорусском рынке, что и является главной целью проекта.

На подиуме Недели моды также были презентованы коллекции зарубежных гостей: семейного бренда Longshaw Ward (супруги Кирсти Уорд и Дэвид Лонгшоу, Великобритания), немецкого дизайнера Danny Reinke, дизайнера из Литвы Skaistė Bružaitė (S.B. Linija), англо-русского дуэта Hope and Betty, бренда Bizarrre, российских дизайнеров Anna Sapon, Марины Гурвич, Адели Курносовой. Каждый год показы при поддержке посольств собирают почетную публику: глав и представителей министерств и других государственных органов, международных гостей, представителей посольств, прессу.

Образовательный форум Fashion is my profession привлек внимание аудитории выступлениями международных спикеров – профессионалов мира моды: Надежды Журавлевой, Fashion Faculty (Россия); Bogban Enica, Fashion Law (Канада); дизайнера бренда Fabryan (Великобритания). Участники получили возможность узнать от Matteo Bardi (Италия) о том, как работать дизайнерам на международном уровне, поговорить об особенностях построения fashion-бизнеса с Татьяной Медовниковой (Россия), задать вопросы модному критику, продюсеру, доктору наук Marcellous Jones (Франция).

В этом сезоне партнерами международного проекта Belarus Fashion Week выступили крупные компании и бренды: Huawei, Velcom, Nescafe Gold, официальный визажист – компания Mary Kay®. Партнеры: швейцарский часовой бренд Elixa, Pepsi Black.

Фотография предоставлена организаторами.