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Подведены официальные итоги выставки «Обувь. Мир кожи-2017. Осень»
09.11.2017 16:00
48-я Международная выставка «Обувь. Мир кожи-2017. Осень» проходила с 24 по 27 октября 2017 года в ЦВК «Экспоцентр», сообщают организаторы.
Выставка, «Обувь. Мир кожи-2017. Осень», организованная АО «Экспоцентр» и итальянской компанией Bologna Fiere при официальной поддержке Ассоциации итальянских производителей обуви (Assocalzaturifici) и Министерства экономического развития Италии, снова стала важным бизнес-событием, где ведущие производители обуви и готовых изделий из кожи продемонстрировали новые коллекции, соответствующие последним трендам сезона весна-лето 2018 года, а специалисты обувной индустрии смогли по достоинству оценить эксклюзивный дизайн моделей, высокое качество исполнения и сделать заказы на предстоящий сезон.
В
осенней выставке на площади
Агентство ИЧЕ – Отдел по развитию торгового обмена Посольства Италии, Ассоциация Итальянских кожевенников AIMPES и Ассоциация итальянских производителей обуви Assocalzaturifici при финансовой поддержке Министерства экономического развития Италии организовали специальный проект «Путешествие в мир обуви и кожгалантереи. Made in Italy: новинки из Италии», где 19 новых компаний впервые представили свою продукцию на российском рынке. Для успешной работы была создана рабочая зона для деловых встреч с импортерами и дистрибьюторами и проведен ознакомительный пресс-тур для журналистов отраслевой прессы. Новые компании оказались в самом центре внимания специалистов отрасли и прессы.
Посетители выставки отметили выросшую экспозицию специализированного салона сумок, кожгалантереи и аксессуаров, который продемонстрировал широкий ассортимент готовых изделий из кожи таких известных брендов, как: Cromia, Valentino Orlandi, Orlandi Marino, Di Gregorio, Ripani, Arcadia, Carlo Salvatelli и многих других.
Впервые на выставке бюро «Трендскваер» и АО «Экспоцентр» провели тренд-экскурсию по стендам участников, экскурсанты узнали много нового о ключевых тенденциях в кожгалантереедля российского рынка предстоящего сезона весна-лето 2018 года.
С самыми яркими и стильными моделями из новых коллекций посетители ознакомились в зоне презентаций «Тренды кожгалантереи».
В рамках деловой программы выставки «Обувь. Мир кожи-2017. Осень» состоялся Фестиваль молодых дизайнеров «Shoes Design-2017. Осень», организованный Российским государственным университетом им. А.Н. Косыгина и АО «Экспоцентр».
Победителями Фестиваля в Номинации «Обувь» стали:
На выставке в онлайн режиме через сайт работал проект «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта», участники получили оперативную правовую помощь в случае выявления нарушений их исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.
В деловую программу были включены интересные и полезные бизнес-семинары, в ходе которыхспециалисты обувной индустрии обсудили важные проблемы отрасли и ключевые вопросы развития бизнеса.
В рамках выставки прошли следующие мероприятия:
Свои доклады представили ведущие специалисты и эксперты компаний: Эльвира Савидова– директор Департамента продвижения сайтов компании Demis Group, эксперт в области управления и интернет-маркетинга; Евгений Данчев– директор компании Wconsulting; Мария Кижаева – ведущий специалист финансового блока компании «СмартЛайнс»; Ксения Лери – основатель бюро Трендскваер; Михаил Гусманов – руководитель компании «НЛТ ТРЕЙД» известный эксперт в области светодиодного освещения магазинов; Ирина Акимова - директор по развитию агентства VM Guru.
Следующая выставка «Обувь. Мир кожи-2018. Весна» пройдет с 20 по 23 марта 2018 года. Место проведения: павильон № 7 ЦВК «Экспоцентр».
Фотографии предоставлены организаторами.
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