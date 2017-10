Подведены официальные итоги выставки «СJF — Детская мода — 2017. Осень» 27.10.2017 12:40 Организаторы международной выставки «СJF — Детская мода — 2017. Осень» опубликовали официальный пост-релиз 19-го сезона, проходившего с 26 по 29 сентября в ЦВК «Экспоцентр». Выставка проводилась «Экспоцентром» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. В церемонии официального открытия выставок «CJF-Детская мода-2017. Осень» и «Мир детства-2017» приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по международным делам Светлана Журова, вице-президент Торгово-промышленной палата России Елена Дыбова, президент Российского Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина, заместитель генерального директора АО «Экспоцентр» Михаил Толкачев и другие официальные лица. Встреча профессионалов отрасли на одной площадке, безусловно, укрепила уже сложившиеся связи с партнерами. В ходе переговоров заключались новые договоры на поставку продукции. В первый день работы выстави «CJF-Детская мода-2017. Осень» и «Мир детства» посетили заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова. О значимости выставки «CJF-Детская мода» говорит увеличение площади и количества участников. По сравнению с прошлым годом площадь экспозиции выросла на 25%, а количество участников – на 15%. Количество посетителей составило 13 760. Все это свидетельствует о том, что детская индустрия в России сформировалась в самостоятельную отрасль и интенсивно развивается. В этом сезоне выставка вновь порадовала посетителей и гостей новыми коллекциями красивой качественной одежды для детей, детской обуви и аксессуаров, одежды для будущих мам, а также показала дизайнерские разработки, определяющие направления детской моды. Насыщенные новинками экспозиции представили 417 отечественных и зарубежных фирм и предприятий, среди которых: Amadeo, Bearichi, Best Kids Club, Bimbavera Showroom, Button Blue, Choupette, Crockid, Dan&Dani, DeSalitto, Duwali, Huppa, GustiInternational, Jacote, Joha, JuniorRepublic, KidswearGallery, LansaGroup, Mayoral, MiniYaShowroom, NoblePeople, Oldos, Reima, Sarabanda, Stilnyashka, SweetBerry, TickettoHeaven, Vitacci, «Арктилайн», «Карамелли», «Кидмарк», «Маленькая Леди», «Маленький принц», «Мальчишки и Девчонки», «Прекарус», «Сторм Групп», «Фабрика Детства» и многие другие. Дебютантами выставки стали более 50 компаний: Arti Katamino, Barbaras, Blue Seven, Boboli, Dimma Fashion, Donella, Grishko, Gakkard, Kiwiland, Losan, Marhatter, MonnaRosa, PlayToday, Sabotage, Sterntaler, Wojcik, Wola,«БТК Групп», «Гражина», «Евразия», «Инфанта» и многие другие. Дальнейшее развитие получил салон «CJF.Shoes», который тоже увеличил свои экспозиции на выставке. Были представлены такие известные бренды детской обуви, как Analpa, Bartek, Garvalin, MelaniaItalia, Nazo, Orsetto, Pablosky, Panyno, Primigi, RenBut, Ricosta, Superfit, Vitacci, K-Tinni, Apples&Pears, «Парижская Коммуна» и другие. Большой интерес у посетителей вызвала экспозиция «Территория российских стартапов в индустрии детской моды»,участниками которой стали 26 компаний: Aruna, Kvinto, Larmini, Littlebloom, Miacompany, Millefamille, Mimidress, «Бимба Дольче», «Чупинет», «Якимок» и другие. Этой осенью яркими показами коллекцийдетской одежды вновь порадовал проект«CJF – Детский подиум-2017. Осень». За годы существования проекта совместными усилиями организаторов «Детский подиум» вышел на новый качественный уровень и показал лучшие коллекции 16 компаний. Участниками нового сезона стали бренды Gakkard, Breezegirls&Boys, «Юные фантазеры», Arctiline, Reima, SweetBerry, ТМ Elegami от Московской обувной фабрики «Парижская коммуна», «Детская трикотажная фабрика», «Маленькая леди», Stilnyashka, Basikkids, Nikastyle, Fleurdevie,Trinitybride, Olmi, Mesami, Farfello. Большим успехом у специалистов в области создания и продвижения одежды, обуви, аксессуаров для детей пользовался проект «Территория дизайна в детской одежде и обуви», стартовавший в весеннем сезоне Тренд-бюро Trendsquire и АО «Экспоцентр». Команда тренд-бюро Trendsquire провела экскурсии по стендам экспонентов выставки и познакомила участников с коммерческими трендами в дизайне детской одежды, обуви и аксессуаров. Интерактивный формат тренд-обзора позволил не только увидеть, но и ощутить актуальные, качественные и функциональные характеристики предметов детского гардероба для сезона Весна/Лето’18. Маршрут экскурсии и обзор трендов в дизайне был разделен по темам: «Верхняя одежда, обувь и аксессуары для малышей и школьников», «Повседневная, спортивная и праздничная детская одежда и обувь». В рамках проекта Экспертно-консультационный центр «Бизнес-помощь» посетителей выставки опытные эксперты консультировали по направлениям: аудит бренда, подбор персонала, консалтинговые услуги, таможенное регулирование и оформление. На выставке продолжилась работа проекта «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта», направленного на уменьшение случаев демонстрации контрафактной продукции на выставках. Крупным событием для представителей детской fashion-индустрии на выставке «CJF – Детская мода-2017. Осень» стал XVII Практический Бизнес-Форум «CJF – Детская мода». Программа деловых и практических мероприятий была посвящена вопросам развития рынка детской и подростковой моды и привлекла большое внимание посетителей и участников выставки. Большое количество слушателей собрали мероприятия, которые прошли на детском подиуме. В режиме интенсивного взаимодействия тренера и участниковгенеральный директор консалтинговой компании Fashion Advisers Мария Герасименко провела практический мастер-класс «Как открыть успешный магазин товаров для детей?». Коммерческим трендам в детской одежде сезона весна-лето 2018 и ассортименту магазина детской одежды: как построить матрицу, спланировать закупки и спрогнозировать остатки были посвящены семинары Галины Кравченко, руководителя департамента «Ассортимент» Fashion Consulting Group. На семинаре «Продажи в детском магазине: ценообразование, сервис, трейд-маркетинг», который провела Наталья Чиненова, главный консультант Fashion Consulting Group по бизнес-технологиям в ритейле,

слушатели узнали о том, почему ценообразование должно быть завязано на целевой аудитории, как обеспечить правильные цены и оптимальную наценку для своей целевой аудитории. Экспертный центр «Движение без опасности» и АО «Экспоцентр» при поддержке Минобрнауки России провели круглый стол «Безопасность – новый тренд в одежде. Актуальность интеграции световозвращающих элементов в дизайн и производство детской одежды». Открыл мероприятие показ детской моды от участников выставки «CJF – Детская мода-2017. Осень», в котором были представлены модели детской одежды с использованием светоотражающих элементов. Модератором круглого стола выступила Олеся Куцурова – руководитель проектов. В рамках деловой программы выставок «CJF-Детская мода-2017. Осень» состоялся общеобразовательный проект «ЭКСПО-Академия». Организаторами выступили АО «Экспоцентр», тренд-бюро Тrendsquire, VM GURU, Arno Business School, Высшая школа брендинга. Проект прошел успешно. Специалисты отрасли посетили следующие мероприятия: · аналитический обзор «Тенденции и покупательские предпочтения в индустрии детских товаров: одежда, канцелярия, наборы для творчества»; · семинар «Как создать эффективный магазин одежды и товаров для детей. Коммерческие правила планировки и зонирования торгового пространства. Мировые тенденции в оформлении фэшн-магазинов»; · стратегическую сессию «Точно в цель – секрет розницы 2018. Формируем оптимальный ассортимент и назначаем правильную цену»; · сессию «Детский бренд, как зеркало ценностей потребителей». Крупным бизнес-событием рынка детских товаров России стал XIII Всероссийский торговый форум «Поставщик детских товаров» с Центром закупок сетейтм. Организатор – КВК «Империя», генеральный партнер – АО «Экспоцентр», при поддержке АКОРТ, НАСТ и ММБА. В Форуме приняли участие более 300 человек, среди которых более 150 поставщиков товаров для детей и подростков, 106 закупщиков от специализированного ритейла, FMCG-сетей, интернет-магазинов детских товаров и издательств, а также авторитетные эксперты и представители профильных ассоциаций. В качестве спикеров выступило высшее руководство компаний Дочки-Сыночки, Mamsy, Ideas4retail, NPDGroup, PaperPlanes, ММБА, СТС-медиа и многих других. В Центре Закупок Сетей по детским товарам участие приняло более 50 сетей: О’Кей, Sela, «ВотОнЯ», «Дочки-Сыночки», Ideas4retail (Imaginarium, Hamleys), ГК «Дикси», Reike, Ozon.ru, «Магнит», Mamsy, Familia, «Олант», «Яркий» и др. Всего в Центре Закупок было проведено свыше 2600 переговоров о поставках детских товаров. Впервые был организован Консультационный центр лицензиаров, где поставщики обсудили выгодные варианты сотрудничества в рамках использования лицензии при продаже детских товаров. А специально для участников со стороны ритейла до Центра Закупок Сетейтм КВК «Империя» организовала семинар-практикум для закупщиков. Впервые в рамках деловой программы выставки состоялся форум «Россия – Китай: новые возможности для устойчивого развития бизнеса». В рамках форума обсуждались вопросы успешного выхода российских компаний на новый рынок сбыта, поиска своего производителя, сокращения затрат на логистику и многое другое. Ведущей форума выступила основатель консалтинговой компании Between2countries Лейла Павлова. Участники форума ознакомились с механизмом управления бизнесом на начальном периоде международного сотрудничества; узнали, на основе каких стандартных показателей бизнеса владелец сможет принять решение о начале международной деятельности; как вести собственные закупки товара и работать с китайскими производителями; как начинающему предпринимателю избежать типичных ошибок при закупке товара в КНР. Также участники форума получили базовые знания по организации импорта детских товаров, особенностях таможенного оформления, сертификации и логистики. Креативное агентство «Йеллоу Банана» организовалопрактическую конференцию по продаже детских товаров «Секреты увеличения продаж детских товаров в интернете». В конференции приняли участие руководители компаний, маркетологи, специалисты по рекламе, профессионалы рынка. Они ознакомились с особенностями продвижения брендов для детей в интернете, инструментами для роста онлайн-продаж. Ведущие эксперты по интернет-продвижению дали советыпо продвижению детских товаров в социальных сетях, Инастаграме, по Email –маркетингу, системному подходу к интернет-продажам детских товаров и др. Торжественным завершением конференции стало награждение победителей конкурса сайтов. Победителями стали: Rukuku.ru – лучший интернет-магазин для покупателей; Drofa-media.ru – лучший сайт для байера. АНО «Экспертно-просветительский центр помощи будущим и состоявшимся родителям «Выбор родителей» и АО «Экспоцентр» провели сессию «Деловая женщина: декрет как время для стартапа». Екатерина Климова, индивидуальный предприниматель, основатель торговой марки Katrinka, в своем выступлении на тему «Путь микропредпринимателя: от идеи до стабильной прибыли» рассказала, как построить дорогу микропредпринимателя, с чем можно столкнуться и как эти проблемы решать, находясь в декрете. В последний день работы выставки состоялось награждение финалистов Международного конкурса товаров для детей и подростков АНО «Союзэкспертиза».Организаторы: АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ, АО «Экспоцентр». Победителями стали: ООО «Чайковская текстильная компания», ООО «МануокиГлобалДжапан», АО «МПШО Смена»,ООО «Аист», ООО ТД «Сима-ленд», ООО «Бытпласт», ООО «ОРГАНИК трейд», ООО «ТК НАША Игрушка», ООО «Нуовита», ООО ТД «Фабрика Успеха» и другие. Выставка «CJF – Детская мода-2017. Осень» получила много положительных отзывов участников и посетителей выставки. Они оценили профессиональный уровень организации выставки, комфортную атмосферу, яркую цивильную экспозицию, а также количество и качество полученных во время работы контактов. Посетители были приятно удивлены дизайном и качеством представленной продукции, новыми коллекциями от новых поставщиков. По их мнению, многие российские бренды опережают европейские. 20-я международная выставка «CJF-Детская мода-2018. Весна» пройдет с 19 по 22 февраля 2018 года в ЦВК «Экспоцентр».

