21.04.2017 14:12

В Якутске прошел IV открытый региональный конкурс молодых дизайнеров FashionBoom, сообщает пресс-служба ЯКТиД.

IV открытый региональный конкурс молодых дизайнеров FashionBoom прошел в Якутске 18 апреля. Он был приурочен к 20-летию Якутского колледжа технологии и дизайна.

Молодые дизайнеры из девяти учебных заведений соревновались по четырем направлениям: fashion-эскизы по тематике «Здоровая мода», fashion-фотографии, дизайн одежды, аксессуары.

В состав жюри вошли республиканские эксперты в сфере моды: художник-модельер, ведущий дизайнер одежды РС(Я) Августина Филиппова , кандидат искусствоведения Зинаида Заболоцкая, художник-модельер, директор агентства Taya-models Петр Яковлев, ведущий модельер республики по трикотажу Марианна Верховцева и др. Приглашенным гостем стала заведующая кафедрой «Дизайн костюма» Московского художественно-промышленного института Марина Кочедыкова.

Призовые места распределились следующим образом:

Гран-при - Айталина Аянитова, коллекция «Арылы» (ЯКТиД). Ей достался главный приз конкурса – оверлок от фирмы Merrylock, а также спецприз от Петра Яковлева – участие в финале XI конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт», который состоится 27 сентября 2017 г. в Москве.

В номинации «Дизайн одежды» диплом 1 степени - Оксана Неустроева, коллекция «Урбан-Этно» (ЯКТиД); диплом 2 степени – Саргы Скрябина, коллекция Five Sharks (ЯКТиД); диплом 3 степени – Нарыйа Акимова, коллекция «Дайаана» (ЯКТиД).

В номинации «Аксессуары» диплом 1 степени – Марина Степанова, «Кыл-Кылдьыы» (ЯКТиД); диплом 2 степени – Андрей Шараборин, «Кынат» (ЯКТиД); диплом 3 степени – Адель Головинская «Дьукээбил Бэлэ5э» (ЯКТиД).

В номинации «Fashion-эскизы по тематике «Здоровая мода» победила студентка Амурского государственного университета Татьяна Клепикова за эскиз «Амири», г. Благовещенск.

В номинации «Fashion-фотографии» лучшей была признана студентка Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства Яна Зайцева за творческую фотографию «Поле», г. Красноярск.

Конкурс FashionBoom проводится в Якутске в четвертый раз. Он призван выявлять талантливых студентов-дизайнеров, помогать им в продвижении и установлении творческих и деловых контактов.