В акции Fashion Aids Line приняли участие более 20 ведущих дизайнеров и марок Беларуси, сообщает пресс-центр BFW.

Коллекция Fashion Aids Line - это коллективное творчество нескольких дизайнеров, объединенных темой борьбы со СПИДом и ВИЧ в рамках специального конкурса, проведенного в этом сезоне Belarus Fashion Week. Свои ансамбли они сделали одной из форм агитационных и просветительских материалов, призванных обратить внимание на проблему. Основными цветами стали белый и красный, а в декоре многих платьев использовался главный символ Движения борьбы со СПИДом - алая лента. В знак причастности глобальной проблемы и к Беларуси лента дополнена орнаментом.

Модели выходили на подиум в фантазийных масках, которые затем снимали - жест тоже символический: к сожалению, ВИЧ до сих пор является заболеванием, о котором принято молчать, а рассказать о нем - значит сделать большой шаг.

Сергей Кручинин, консультант по коммуникации и работе с общественностью ЮНЭЙДС в Беларуси, отметил, что такие акции, как Fashion Aids Line дают обществу понять, что ВИЧ-инфекция уже не смертельный приговор, а хроническое заболевание. «К сожалению, мы все еще боремся за права людей, живущих с ВИЧ, - рассказал он. - Наши модели вышли в масках. Это знак того, что еще не все люди с положительным ВИЧ-статусом ощущают себя в безопасности. Опасение дискриминации мешает сдать многим из нас тест на ВИЧ».

Фотографии предоставлены пресс-центром BFW.