Организаторы Mercedes-Benz Fashion Week Russia подвели итоги заключительного дня 34-го сезона.

Открыл последний день Mercedes-Benz Fashion Week Russia показ H.A.R.D. 3.0 «Клуб Завтра». Название H.A.R.D. 3.0 объединяет студентов лаборатории Школы дизайна НИУ ВШЭ. В осенне-зимнем сезоне они представили свою интерпретацию будущего моды. «Клуб Завтра» – это совместный показ, выстроенный в единой стилистике. Студенты показали умение моделировать новые фактуры путем деконструкции старых. Белый, черный, хаки и бордовый дизайнеры выбрали в качестве основных цветов. В коллекции присутствуют белые тоги, цветные ленты-пояса, фрагменты бомберов, лонгсливы со свободными завязками, яркие накидки с узорами и торбы. Знаковым для коллекции стал принт с фотографиями студентов-дизайнеров и надпись «Клуб Завтра».

Показ дизайнеров CIAO it'sme! Instituto Europeo di Design Graduate Fashion Show состоял из двух частей. Первый – ультрамодный гранж, манифест бунтарскому духу. Женские образы здесь сложносочиненные, фактурные, асимметричные – черные и приглушенного асфальтового цвета. Вторая часть – в светлых тонах, позитивная, но не менее бунтарская. Здесь и креативные футболки с эмблемой серпа и молота, и юбки на мужчинах – реверанс шотландским традициям, и пляжный вариант – черный бикини, комбинируемый с высокими носками-гольфами.

Следом прошел показ Instituto Maragoni The School Of Fashion, Art & Desigh «The Moscow Fashion Show». Коллекция Vladislav Krivdin – это четко выверенные линии я яркие акценты. Martina Micci продемонстрировала одежду из ажурного кружева, тонко обвивающие хрупкую фигуру, свободные формы и легкость восприятия. Коллекция Temilayo Subair окутана таинственными лесными мотивами. Основа коллекции – сложносконструированные образы природных оттенков – цвета зеленой листвы, рыжего, древесного и серого. Lilla Kirilla Molvan представила публике точно выверенные линии и четкие силуэты – куртки-косухи, прямые юбки миди и строгие прически. Дизайнер в своей коллекции использовала огненные оттенки – от насыщенно-желтого, красного до угольного серого и черного. Tugba AK – линейка мужской одежды преимущественно из джинсовой ткани. В качестве акцента – красочные детали зеленого, розового, оранжевого и желтого цветов. Коллекция дизайнера Praeploy Sooksawee показала фантазийность одежд и сочетание женственности. Это и лиловые платья с градацией в сиреневый, темно-фиолетовый, синий, розовый, нежнейшие кружевные юбки и благородные блузы. На подиуме господствовала гармония и стильная красота.

Завершил последний день Mercedes-Benz Fashion Week Russia показ Лаборатории моды Вячеслава Зайцева. Galina Biryukova стилизовала элементы кобуры в коллекции, используя кожу и вышивку и добавляя к волнующей нежности фатальности. Daria Kozhina вдохновилась лавой и молнией, соединив фатин и кожу, матовые оттенки со сверкающими, гранж со спорт-шиком. Irina Kryuchkova назвала коллекцию «Золушка XXI века», ее отличительными чертами стали кокетливые силуэты, черненое золото, кружево и бархатные кейпы. Mikhailov Aleksei в коллекции «Городской пижон» продемонстрировал свободу в комфорте и выбрал брюки с глубокими складками, удобные полупальто и уютные шарфы. Barbara Plavinsky рассказала историю об индивидуальных вещах, отражающих изящность и экстравагантность владельцев. Nika Shabashova показала коллекцию «Все свое ношу с собой», которую определяет свободный крой, многослойность и разнообразие деталей.

В презентационном боксе разместилась инсталляция от 4BID – Four Body Influenced Designers. Молодые дизайнеры и инженеры объединились, чтобы перевести коды нашего тела на язык моды. Рисунок радужки, отпечатков пальцев и энцефалограмма могут стать принтом на платье или задать форму аксессуарам. Это позволит вывести дизайн на новый уровень индивидуализации. Графическая интерпретация эмоций поможет наделить одежду дополнительным символическим значением.

Струящиеся платья в пол, украшенные бисером и вышивкой, приталенный верх и нежная пастельная палитра охарактеризовали показ Firdaws, который прошел на отдельной площадке в Петровском путевом дворце. Утонченные силуэты и шелковые платки с декором из кружева подчеркнули целомудренность и царственность образов.

Фотографии предоставлены организаторами.