37-я Неделя моды в Москве, стартовавшая 21 марта в Гостином дворе, проводится Ассоциацией высокой моды и прет-а-порте при поддержке Минпромторга России, сообщают организаторы.

В этом сезоне Неделя моды в Москве поддерживает курс на разноформатность и инновации, а также демонстрирует коллаборации, получившие успешное развитие.

Формат Fast fashion приобрел немалую популярность в последнее время. Успех весенне-летней коллекции женской одежды Fleur De Lis («Королевская лилия») Faberlic by Valentin Yudashkin, представленной на открытии Недели моды в Москве, послужил тому наглядным доказательством. Следуя изменениям, произошедшим на модном рынке, бренды демонстрируют, что даже одежда massmarket может и должна быть модной. Коллекция уже получила множество положительных отзывов постоянных клиентов компании Faberlic и была тепло принята гостями церемонии открытия.

Долгожданным событием для московских модников стал показ коллекции prêt-à-porter Дома моды Valentin Yudashkin, уже представленной в начале марта на Неделе моды в Париже и с восторгом принятой французской публикой и прессой. Традиционно для дня открытия российский Кутюрье Валентин Юдашкин продемонстрировал расширенный модельный ряд, который включил образы, созданные специально для московского показа.

Модный дом Valentin Yudashkin совсем недавно осуществил ребрендинг совместно с ведущим итальянским архитектором Роберто Бачокки, привнеся в философию марки свежие идеи и новые концептуальные решения, которые нашли отражение и в представленной коллекции.

Новая коллекция построена на деталях и акцентах мужского костюма, которые дизайнер предлагает в совершенно новой интерпретации. В несомненные must-have будущего осенне-зимнего сезона вошли трикотажные свитшоты, худи с отделкой из шерстяных подвязов ручной работы, комбинезоны, брюки-бойфренды, oversize-пальто и куртки, декорированные большими карманами, широкие брюки и юбки с завышенной талией, коктейльные платья А-образного силуэта, прямые и приталенные жакеты. Украшают их крупные орнаменты, позументы и объемные композиции в виде сказочных птиц, вышитые вручную.

Также в рамках открытия Недели моды в Москве Валентин Юдашкин и компания Faberlic представили два уникальных парфюмерных аромата Faberlic by Valentin Yudashkin Gold и Faberlicby Valentin Yudashkin Rose, которые стали официальными ароматами Недели.

Зона шоу-румов предоставляет в этом сезоне расширенные возможности для гостей Недели и байеров. Наиболее яркие коллекции в профессиональных шоу-румах представили бренды Alexandra Pogoretskaya, KHAN by Kristina Minnikhanova, Anastasya Kuchugova, Rustam.

Амбассадором 37-го сезона Недели моды в Москве стала Алена Нургалиева – топ-модель, участница мировых модных показов Prada, Dolce & Gabbana, Missoni, Alberta Feretti и других.

Организаторами деловой программы в этом сезоне выступает Fashion Consulting Group совместно с Moda HSE Центром «Менеджмент и коммуникации в индустрии моды» ВШЭ. В этом сезоне Fashion School в программе занятий: современные pr инструменты для продвижения fashion марок, ключевые модные тенденции будущего сезона, презентация новой программы по визуальному мерчандайзингу и открытый урок по английскому языку для работы с fashion индустрией. Мастер-классы будут полезны специалистам из индустрии моды, дизайнерам, начинающим предпринимателям, стилистам и всем, кто мечтает о карьере в fashion.

Гостями дня открытия Недели моды в Москве стали Вячеслав Зайцев, Ирина Крутикова, Ольга Орлова, Юлия Ковальчук, Татьяна Михалкова, Татьяна Навка, Дмитрий и Татьяна Дюжевы, Валерия и Иосиф Пригожин, Сати Казанова в наряде от ValentinYudashkin, Зара, Анжелика Агурбаш, Елена Север, Шура, Аврора, Екатерина Варнава, Ясмина Муратович, Анжелика Тиманина, Лаура Джугелия, Митя Фомин и другие.

Фотографии предоставлены организаторами.