Новый проект Благотворительного фонда «Поколение Ашан» и Фонда профилактики социального сиротства направлен на повышение уровня социализации подростков посредством внедрения новых технологий и методик работы специалистов организаций для детей-сирот, сообщает компания.

Проблема социализации детей-сирот и выпускников интернатных учреждений является острой в России. Ежегодно из детских домов выпускается около 26 тысяч детей, и только 15-25% из них готовы к самостоятельной жизни и успешно адаптируются к реальной жизни в социуме.

В настоящее время в банке данных детей-сирот в основном остались дети, традиционно сложно устраиваемые в семьи: подростки, братья и сестры, дети с ограниченными возможностями здоровья. Это требует от специалистов учреждений, где проживают и обучаются ребята, особых знаний и технологий для подготовки детей-сирот к самостоятельной жизни в условиях детского дома.

Пилотной площадкой для совместного проекта выбрано ГКОУ МО «Непоседы» в городе Балашиха. В течение года ведущими российскими экспертами и психологами будет проведена серия семинаров для специалистов детского дома и педагогов школ. Для детей также будет организован цикл тренингов и мастер-классов (в них примут участие и специалисты детского дома, которые на практике увидят новые механизмы работы с детьми). Взрослые научатся понимать причины разного поведения детей и эффективно и корректно на это поведение реагировать, не углубляя проблемы, а способствуя их минимизации и разрешению.

По итогам проекта организаторы планируют создать особую среду внутри учреждения, в которой и взрослым, и детям будет комфортно жить и решать каждодневные бытовые и социальные задачи.

Заместитель министра образования Московской области Людмила Сергеевна Овечкина так говорит о реализуемом проекте: «6 октября у нас в Подмосковном детском доме «Непоседы» (Балашиха) состоялся первый установочный семинар по запуску совместного проекта между Министерством образования Московской области, экспертами Благотворительного фонда профилактики социального сиротства и Благотворительного фонда «Поколение Ашан» - «Социализация выпускников в обществе. Подготовка к самостоятельной жизни». Проект нацелен на подготовку и обучение работников детского дома с целью максимальной социализации наших выпускников. Для нас это самое главное - дать «путевку в жизнь» ребенку, оказавшемуся в трудной ситуации. И, безусловно, основное зависит от взрослых, находящихся рядом с ребенком: воспитатель, психолог, наставник. По итогам оценки результатов этого проекта мы надеемся распространить этот опыт и в других детских домах Московской области. Всего в нашем регионе 15 образовательных организаций для детей-сирот, 500 воспитанников. Ежегодно 70 детей выпускаются в самостоятельную жизнь. Контингент воспитанников детских домов за последние 10 лет изменился: сейчас это подростки, в большинстве - дети с ограниченными возможностями здоровья. Наши воспитатели должны быть готовы и уметь принять и помочь любому ребенку. А для этого нужно постоянно повышать свой уровень профессионализма и не просто соответствовать современным требованиям, а быть на шаг впереди!»

Директор Благотворительного фонда профилактики социального сиротства Александра Марова надеется, что проект получит широкое распространение на территории региона: «Мы надеемся, то нам удастся качественно изменить систему, внедрив в нее новые профессиональные стандарты работы и ценности. Все это приведет к созданию психологически комфортной среды для подростков, повысит их заинтересованность в выстраивании собственной жизни и дальнейшем развитии. В случае успешной реализации проекта будут созданы условия для дальнейшего продвижения модели во всех учреждениях для детей-сирот Московской области».

Благотворительный фонд «Поколение Ашан» также подчеркивает значимость проекта: «Принимая решение о финансировании проекта, мы руководствовались, в первую очередь, актуальностью и востребованностью изучения поставленной проблемы. Подчеркивая социальную значимость данного совместного проекта, осознавая всю ответственность перед детьми, мы гордимся своей причастностью к разработке инновационных подходов в решении вопросов социализации будущих выпускников детских домов».

Проект реализуется при поддержке Министерства образования Московской области, Благотворительного фонда «Измени одну жизнь».

Благотворительный фонд «Поколение Ашан» - некоммерческая организация, которая была создана компанией «Ашан Ритейл Россия» в 2011 году. Цель фонда – пропаганда здорового образа жизни, оказание помощи детям в трудной жизненной ситуации, а также реализация образовательных проектов. За пять лет реализовано около 300 проектов в 31 регионе России на сумму свыше 250 млн рублей: построены игровые площадки, отремонтированы и оборудованы различные детские учреждения, приобретены сложные медицинские аппараты для больниц, спортивный инвентарь и экипировка для спортивных школ.