27.07.2017 22:22

Исследование America’s Research Group показало, что покупатели готовы платить в среднем на 3% больше за одежду, произведенную из переработанных материалов, пишет The Environmental Leader.

Компания America’s Research Group провела исследование, согласно которому 38% респондентов готовы платить больше за одежду и другие товары, чье производство считается экологически чистым. В среднем, покупатели согласны прибавить к сумме чека 3%.

Некоторые европейские компании, например J.C.Penney, H&M, Target, Roxy и Active Wear, уже используют эту особенность, предлагая потребителям джинсы из переработанных тканей или пластиковых бутылок. При этом партнером, занимающимся переработкой по запатентованной технологии, выступает компания Repreve.

Отмечается, что переработка материалов для изготовления новой одежды зачастую оказывается более дорогостоящим процессом, нежели традиционный вариант изготовления ткани. Чтобы не проиграть в цене, «экологичные» бренды реагируют снижением оплаты труда работников швейных производств в развивающихся странах.