27.03.2017 20:24

Один из крупнейших европейских трейдеров текстильной продукции Антуан Эррой побывал на пинском предприятии «Полесье», сообщает пресс-служба компании.

Визит Антуана Эррой на белорусское предприятие легкой промышленности «Полесье» состоялся во вторник, 21 марта. Он является стратегическим партнером белорусско-бельгийского агентства Belexia и крупным европейским трейдером текстильной продукции.

В рамках встречи стороны обсудили проект по производству и продвижению продукции «Полесье» на рынки ЕС и третьих стран.









Напомним, что в январе Антуан Эррой уже посещал Белоруссию и присутствовал на переговорах в концерне «Беллегпром».

Промышленно-торговое объединение «Полесье» более 40 лет занимается производством верхней одежды, полушерстяной и высокообъемной пряжи, а также трикотажного полотна. В ассортименте компании более 800 наименований продукции.

Фотография с сайта компании.