20.12.2016 07:16

Как заявил глава Уральского экономического союза Олег Витковский, на сегодняшний день в регионе реализуется ряд проектов польского бизнеса, в том числе и в сфере легкой промышленности.

«У нас есть много проектов, и все они находятся в разной степени готовности, — передает «Деловой квартал» слова Витковского. — Сфера легкой промышленности в Польше сейчас «подсела», там освобождается много мощностей, а бизнесу из-за жесткой конкуренции не очень уютно. Мы готовы перевезти в Челябинскую область целые цеха швейников, со специалистами».

В частности, рассказал чиновник, область уже посетила делегация бизнесменов, в состав которой, к слову, вошли предприниматели из Вьетнама, Украины и Франции. С последней сотрудничество удалось установить именно через Польшу.

Сегодня в Челябинской области обсуждается вопрос по созданию кластера легкой промышленности, который планируется организовать на базе комитета по развитию легкой промышленности регионального отделения «Деловой России». Центром кластера может стать Южноуральск. Однако для создания кластера, по словам директора центра кластерного развития Челябинской области Виктории Боос, требуется как минимум десять юридических лиц, одно из которых должно являться образовательным учреждением.