Новые модели от Pompa объединяет стилистика неоклассики, характеризующаяся фокусом на комфорт, простоту и архитектурность форм, сообщается в пресс-релизе компании.

Дизайнеры бренда отмечают, что сегодня вновь актуальны классические Strongcoat в стиле 80-х 90-х годов, но уже без огромных накладных плеч. Напомним, такие модели отличаются прежде всего удлиненными силуэтами – длина midi до середины икры, длина за колено и даже макси.

Современные пальто все больше напоминают стилизации мужской форменной одежды прошлых эпох. Но за счет посадки по фигуре в области груди и в талии и расширенного кроя от талии пальто-рединготы становятся более женственными.

В сезоне осень-зима 2017/2018 Pompa также сделала акцент на линейке укороченных, по-мужски практичных пальто. Car Coat - прямые, однобортные модели, длиной до середины бедра или чуть выше колена – подойдут для тех, кто предпочитает передвигаться на машине.

Пальто Chesterfield кроем повторяют мужской блейзер, имеют длину ниже колен и особенно утонченно смотрятся с узкими брюками и обувью на низком ходу. В фаворитах текущего осенне-зимнего сезона также короткие двубортные модели Pea Coat (бушлат).

Философию утилитарности поддерживает абсолютный бестселлер бренда – пальто-трансформеры, каждый из элементов которых может использоваться как самостоятельно, так и в комплекте.

Коллекции выполнена в нескольких цветовых группах: темных оттенках ночи – черном, цвете угля, темно-синем; в цветах леса, мха, коры, листвы, тумана, воды, льда; в акцентных экзотических деликатных тонах – бургундского красного, терракота, цвета минералов.

Для моделей осенних пальто дизайнеры Pompa предлагают классические коротковорсные и длинноворсные буклированные ткани, диагональ, твид, практичное сочетание тканей со стежкой и, придающее минималистическому образу лоск, шерсти с люрексом. Для пальто, рассчитанных на более холодную погоду, впервые используется вареная шерсть особо плотной структуры с фактурным завитком.

Зимние пальто Pompa изготавливаются с мембраной Raft Pro, инновационными утеплителями Thermore и Raft Thermo Sorona by Du Pont (био-пух), защищающими от ветра, осадков, резких перепадов температуры. Также в коллекциях Pompa представлены пальто с нагревательным элементом для дополнительного комфорта при температуре до -25С.

Кроме того, в коллекцию вошли пальто со спортивными деталями - парки, бомберы, анораки, выполненные из традиционных плотных ворсовых шерстяных тканей, шерстяного меланжа, твида и кашемира, с комбинаторикой из практичной стежки, с капюшоном и застежкой молнией.

Российский бренд женской одежды Pompa каждый год выпускает четыре коллекции. В верхней группе это более 280 моделей пальто из высококачественных шерстяных тканей (3 линейки: premium серия VLR, Pompa и пальто в стиле casual iCoat).

В легкой группе ежегодно выпускается более 600 моделей (жакеты, платья, брюки, юбки, блузы).

Фотографии предоставлены компанией.