Уральский дизайнер Дмитрий Шишкин и его команда победили сразу в трех основных номинациях российской национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено — 2016», сообщается в пресс-релизе компании.

Дмитрий Шишкин — 28-летний уральский дизайнер мужской одежды, основатель ГК «Портновская мануфактура Shishkin», кандидат искусствоведения и член Союза дизайнеров России, будет награжден премией Национальной академии индустрии моды «Золотое веретено — 2016» в номинациях «Творческая коллекция» и «Корпоративная одежда»: впервые в истории премии одна компания побеждает в двух основных номинациях, каждая из которых отражает абсолютно разные сферы деятельности в области моды. Третью золотую статуэтку в форме веретена, фирменного символа премии, в номинации «Рабочие профессии в индустрии моды» как «Лучший конструктор», завоевал Сергей Николаевич Буланов, ведущий специалист «Портновской мануфактуры Shishkin».

В номинации «Творческая коллекция» конкурентами Дмитрия Шишкина и его мужской коллекции 2016 г. Bespoke были многие известные российские дизайнеры, в том числе Алена Ахмадуллина, Bella Potemkina, Ruban, а в номинации «Корпоративная одежда» «Портновская мануфактура» обошла крупнейший российский холдинг легкой промышленности «БТК Групп», представив презентацию реализованных за 2016 год проектов с компаниями «РМК Боксинг Промоушен», УВЗ, «Газпром», РЖД и другими.

Свою победу Дмитрий Шишкин прокомментировал так: «Я был приятно удивлен, когда получил две основные номинации в главной национальной премии в индустрии моды. И если в номинации «Корпоративная одежда» я имел неплохие шансы на победу, поскольку за этот год наша команда реализовала не один десяток крупных федеральных проектов в этом направлении, то в «Творческой коллекции» шансы на победу мне казались призрачными. Но в данном случае, важную роль сыграл фактор того, что я один из немногих российских дизайнеров, работающих исключительно в направлении мужской моды, и высокий уровень качества самих изделий, которые мы конструируем промышленным способом, создавая профессиональные лекала, а затем отшиваем вещи исключительно ручным методом по классической технологии Bespoke tailoring. По данной методике работают только самые крупные мировые дома моды, поскольку она очень трудоемкая, и необходимо задействовать большой штат высококвалифицированных сотрудников. Именно поэтому я очень рад, что третья статуэтка в номинации «Рабочие профессии» досталась нашему главному конструктору — Буланову Сергею Николаевичу».

Решение о награждении было принято по итогам голосования, прошедшего в Москве 18 ноября 2016 года в Доме моды Вячеслава Зайцева. В выборе лучших компаний и специалистов, под председательством В.М. Зайцева, принимали участие академики Национальной академии индустрии моды, а также члены Комитета индустрии моды российского Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, и лауреаты Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено».

Церемония вручения национальной премии «Золотое веретено — 2016» пройдет в феврале 2017 года в Москве в рамках Российской недели текстильной и легкой промышленности, где на одной площадке будут объединены ведущие выставки рынка легкой промышленности, проходящие в России. «Золотое веретено» является самой престижной в России ежегодной премией в индустрии моды, и в этом году она проводится уже в 14-й раз.

Напомним, что в конце 2015 года Дмитрием Шишкиным было создано первое в России Bespoke Atelier — ремесленный синдикат, основанный на высококвалифицированном ручном труде портных, по пошиву элитной мужской классики. Согласно трехлетнему плану развития компании, до 2018 года на Урале открывается три крупных швейных предприятия под брендом Shishkin, каждое из которых имеет свою специфику производства, выпускает различного типа продукцию и занимает обособленные сегменты рынка. Уже в декабре этого года группа компаний Shishkin открывает второе крупное производство в Екатеринбурге — инновационную швейную фабрику Uniform Atelier, по производству мужской спортивной одежды.

Фотографии предоставлены компанией.