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Португальская модель Сара Сампайо стала лицом бренда Pinko

18.07.2017  18:38

Итальянский бренд Pinko запустил рекламную кампанию сезона осень-зима 2017, сообщается в пресс-релизе компании.

Авторство рекламной кампании принадлежит испанскому фотографу Хави Гордо. Ритм большого города, смешение культур: техно, поп, рок и кутюр – воплотила в своем образе португальская модель Сару Сампайо. Женственной, сильной и дерзкой – такой её увидела креативный директор бренда Катерина Негра.

Португальская модель Сара Сампайо. Фотография предоставлена брендом Pinko

В коллекцию включены вещи из мягкой шерсти: пуловеры oversize и юбки средней длины платья, топы и брюки, а также удобные трикотажные костюмы, куртки, парки и пуховики.

Изделия оформлены кружевами и инкрустация, активно используются цветочные принты.

Коллекция Pinko сезона осень-зима 2017. Фотография предоставлена брендом Pinko

Культовая сумка Pinko Love Bag стала ещё более романтичной, а разные её вариации позволят каждое девушке подобрать свой вариант.

Pinko — итальянский бренд, специализирующийся на производстве женской и детской одежды, обуви и аксессуаров. Бренд основан в 1979 году супружеской парой Пьетро Негра и Кристиной Рубини в Фиденце. Бренд является частью компании CrisConf S.P.A.

Фотографии предоставлены брендом.

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