10.10.2017 07:17

По поручению губернатора Алексея Островского начались проверки пожарной безопасности на предприятиях Смоленской области. Первой компанией, которую проверили сотрудники МЧС, стала Починковская швейная фабрика.

В ходе осмотра сотрудники пожарного надзора обнаружили несколько недочетов. Но в целом, отметили, что система пожарной безопасности на предприятии организована правильно, сообщает ГТРК «Смоленск».

Сотрудники МЧС осмотрели все производственные цеха и склады, проверили, можно ли из них свободно эвакуироваться, работают ли огнетушители и сигнализация. Проверка проводилась по желанию руководства фабрики, подчеркнула директор предприятия Анна Зайцева.

Починковская фабрика занимается пошивом летней спецодежды для летчиков, шахтеров, металлургов и нефтяников. Недавно на фабрике установлено новое оборудование, и теперь здесь токами высокой частоты «варят» водонепроницаемую одежду из ПВХ, а раскраивают ткани специальные машины.