Новости
НачалоНовостиПосле пожара на смоленском «Шарме» власти начали проверки компаний сектора на соблюдение техники противопожарной безопасности
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Ежегодная международная конференция «Логистика индустрии моды» FashionLog — 2017 Рейтинг@Mail.ru

После пожара на смоленском «Шарме» власти начали проверки компаний сектора на соблюдение техники противопожарной безопасности

10.10.2017  07:17

По поручению губернатора Алексея Островского начались проверки пожарной безопасности на предприятиях Смоленской области. Первой компанией, которую проверили сотрудники МЧС, стала Починковская швейная фабрика.

В ходе осмотра сотрудники пожарного надзора обнаружили несколько недочетов. Но в целом, отметили, что система пожарной безопасности на предприятии организована правильно, сообщает ГТРК «Смоленск».

Сотрудники МЧС осмотрели все производственные цеха и склады, проверили, можно ли из них свободно эвакуироваться, работают ли огнетушители и сигнализация. Проверка проводилась по желанию руководства фабрики, подчеркнула директор предприятия Анна Зайцева.

Починковская фабрика занимается пошивом летней спецодежды для летчиков, шахтеров, металлургов и нефтяников. Недавно на фабрике установлено новое оборудование, и теперь здесь токами высокой частоты «варят» водонепроницаемую одежду из ПВХ, а раскраивают ткани специальные машины.

Просмотров: 302
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1403 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте