11.10.2017 07:18

Российский холдинг «Русский трикотаж» принял решение перенести производство продукции под торговым брендом «Твое» на площадки в Белоруссии.

Данное решение, рассказывает Sputnik, было принято после пожара на своем предприятии компании в Смоленске.

Пожар на фабрике «Шарм» в Смоленске произошел 10 августа, в результате было повреждено 1,5 тысячи квадратных метров здания, часть его обрушилась, погибла работница. Ущерб от пожара составил 240 млн рублей.

«Компания-владелец, несмотря на предложенное содействие региональных властей в льготном кредитовании и подборе новых помещений, решила не восстанавливать производство. Оно будет перенесено на производственные мощности в Белоруссии», — сообщили в администрации холдинга.

С переносом производства в Белоруссию «Русский трикотаж» вынужден будет уволить, по разным данным, 350-400 рабочих.

В настоящее время «Русский трикотаж» ведет набор сотрудников на новые производства не только в Барановичах, но также в Бобруйске, Кричеве и Витебске. В Кричеве планируется создать два раскройных цеха и цех печати на текстиле. Предлагаемые зарплаты колеблются от 1,3 тысячи долларов для руководителей новых площадок до 800 долларов по вакансиям начальников цехов.