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После введения маркировки меха розничные продажи шуб увеличились в шесть раз
11.08.2017 07:04
Как подсчитали в Минпромторге, розничные продажи меховых изделий в России с августа 2016 года по июль 2017 года выросли в шесть раз и составили более 56,7 млрд рублей.
Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минпромторга. В министерстве отметили, что рост обеспечила легализация рынка за счет введения маркировки шуб, хотя в теневом секторе находится всё еще около половины мехового бизнеса.
По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), сегодня в информационном ресурсе маркировки товаров из натурального меха зарегистрировано более 9 тыс. участников. Ими промаркировано порядка 4,1 млн изделий.
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