Управляющая компания «Мкапитал» и логистический оператор Pick Point объявили о начале сотрудничества.

В рамках договоренностей между УК «Мкапитал» и Pick Point, постаматы станут частью инфраструктуры торговых центров «Наш» и супермаркетов «Седьмой континент», а это более 120 объектов на территории страны. Первый этап совместного проекта пройдет в декабре 2016 года. За этот период на территории объектов УК «Мкапитал» в Москве начнут свою работу первые 10 постаматов Pick Point.

«Мы планируем увеличить эффективность торговых площадей за счет новых актуальных опций по получению онлайн-заказов. У нас есть несомненное преимущество для интернет-покупателей, ведь многие из наших объектов работают 24 часа в сутки, где доступ к заказам возможен всегда. Сотрудничество с компанией Pick Point, по нашим прогнозам, станет результативным и сервис онлайн-доставки окажется востребованным у наших клиентов», - рассказывает Косоплеткин Борис Николаевич, директор Департамента управления недвижимостью ООО «УК «Мкапитал».

Постаматы PickPointобеспечивают автоматизированную выдачу заказов из более 5,5 тысяч интернет-магазинов и онлайн-гипермаркетов, а также доставку деловой корреспонденции и страховых продуктов. Более 3,1 млн жителей России уже воспользовались услугами доставки Pick Point, а прогнозируемое число выданных заказов за 2016 год составляет 4,5 млн штук.

«Pick Point заинтересован в увеличении числа постаматов, доступ к которым у получателей будет круглосуточно. Согласно нашим исследованиям, около 40% онлайн-покупок покупатели забирают в нерабочее время, в том числе с 22.00 до 08.00 – более 5%. В обеспечении пользователей услугой доставки 24 часа в сутки нам поможет УК «Мкапитал», торговые предприятия которой расположены в очень удобных точках с хорошей проходимостью», - комментирует Евгений Пляхин, директор по развитию сети Pick Point.

«Постаматами Pick Point регулярно пользуются миллионы онлайн-покупателей и новые круглосуточные точки нам необходимы для удовлетворения спроса. Мы рассчитываем на хорошую отдачу от проекта с УК «Мкапитал», - добавляет CEO компании PickPoint Надежда Романова.

PickPoint — логистический сервис с широкой сетью пунктов выдачи в России. Сеть включает в себя около 1800 постаматов (автоматических посылочных терминалов) и пунктов выдачи покупок в более чем 460 городах и населенных пунктах страны. К сети PickPoint подключено порядка 5,5 тысяч онлайн-ритейлеров. Пользовательская база Pick Point насчитывает 3,1 млн человек.