31.03.2017 07:21

На сегодняшний день предприятий волгоградского региона превысила 3,8 тысячи квалифицированных рабочих и инженерных специалистов, сообщает ИА Regnum. При этом потребность текстильных и швейных предприятий составляет порядка 800 специалистов.

Согласно данным мониторинга комитета промышленности и торговли Волгоградской области, всего в период до 2023 года сотне ведущих предприятий региона, с учетом реализации инвестпроектов, потребуется более 17 тысяч рабочих и инженеров. В ближайшие годы потребность в кадрах для индустриального сектора серьезно возрастет.

Для решения данного вопроса в Волгограде намерены популяризировать рабочие профессии. Привлекать в индустриальные отрасли планируется молодежь, а также помогать

трудоустроиться тем, кто ищет работу. Эта работу будет вестись в рамках новой программы по подготовке кадров для промышленной отрасли. Сбор предложений от промпредприятий региона на необходимых специалистов уже завершен.