04.08.2017 07:14

В Поваровском культурном центре открылись бесплатные курсы по швейному ремеслу, сообщает администрация Солнечногорского муниципального района Московской области.

Инициатором обучения с будущим возможным трудоустройством выступила Поваровская швейная фабрика, обучение проходит на базе клуба «Соседи снизу».

Предприятие готово обеспечить помимо обучения возможность заработка, отмечают организаторы курсов. По словам руководителя швейной фабрики Татьяны Годуновой, ей хотелось создать «семейный рабочий факультет»: «Если обучать постепенно, правильно объяснять, то из любого желающего за несколько месяцев можно сделать настоящего портного. Очень важно: мы не берем за обучение денег. Наоборот. У нас можно заработать. В любом возрасте».