Специалисты московского объединенного пиар- и брендингового агентства PR2B Group разработали программу управления репутацией для сетевого магазина женской одежды Obnymy, сообщается в пресс-релизе компании.

Программа управления репутацией – особый инструмент оптимизации пиар-деятельности, формат которого был разработан специалистами PR2B Group в 2003 году. Такая программа представляет собой последовательное изложение маркетингового взаимодействия с целевыми аудиториями бренда. По каждой целевой аудитории бренда выстроена система деловых сценариев, указаны их особенности, разработаны алгоритмы по реализации активностей на практике (от замысла до отчета), указаны средства рекламы и пиара, включая бюджетирование, форму представления, KPI и fog-индексы.

Объем программы управления репутацией Obnymy – 39 авторских листов (936 страниц). Бренд Obnymy выражает потребность женщины в заботе, внимании и ласке. Деловые сценарии программы создают многогранные имиджи, настраивающие целевые аудитории бренда на положительные эмоции и способствующие покупке. Бренд Obnymy поддерживается активностями и визуальными образами, связанными с «отношениями», «семейными ценностями» и «дружеским кругом». В целом, программа управления репутацией бренда Obnymy создает образ магазинов одежды для чувственных женщин, ориентированных на создание «семейного гнездышка», что и было целью проекта.

Надо отметить, что и разработка бренда Obnymy также была выполнена специалистами PR2B Group (стратегия бренда, нейминг, логотип и фирменный стиль, оформление бренд-бука).

По мнению президента PR2B Group к.и.н. Владимира Журавля, «…Программа управления репутацией жизненно необходима модным брендам для стабилизации их позиций на рынке, особенно в кризисных условиях тотализации отложенного спроса…»

Группа разработчиков программы: креативный директор Владимир Журавель, креаторы Борис Горелов и Алина Малина, пиар-менеджеры Антон Григорьев, Вадим Кузнецов и Александра Калмыкова.

Пиар и брендинг моды является одним из перспективных направлений деятельности PR2B Group, в портфолио которой: одежда для девочек Alolika, женские шляпки Ruby Mark, женская одежда Wuuduu, Obnymy и Belydrozd, детская одежда и обувь Kids Avenue, обувь Monarch, Wildcat, Good Shoes и Kaiser.

Фотография предоставлена компанией.