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Правительство Афганистана недостаточно поддерживает местные швейные производства

17.03.2017  22:33

В Афганистане госзаказы по пошиву чаще отдают китайским и пакистанским производителям, пишет «Афганистан.Ру».

Абдул Рахман Вайзан, вице-глава Ассоциации промышленников Афганистана, сделал заявление о том, что правительство недостаточно поддерживает местные компании. Например, швейное производство Кабульского промышленного парка получает недостаточно госзаказов. В стране востребована военная форма и другая спецодежда, однако контракты заключаются с предприятиями из Китая и Пакистана.

В Афганистане при этом многие фабрики не работают, количество рабочих мест сократилось, а инвестиции снизились до 15 миллионов долларов.

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