18.10.2017 07:19

Госдума приняла в первом чтении законопроект, которые наделяет правительство полномочиями по определению товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Таким образом, пишет ТАСС, кабмин теперь имеет право определять перечень товаров, которые будет необходимо маркировать контрольными идентификационными знаками (КИЗ), а также утверждать правила обязательной маркировки этих товаров и ее порядок, а также перечень групп хозяйствующих субъектов в этой сфере.

Документ вводит специальный реквизит кассового чека - «Код товара», позволяющий идентифицировать товар и (или) товарную номенклатуру.

«Новация даст возможность отслеживать в товарообороте не только номенклатуру, но и точку, из которой товар поступил в розничную сеть, благодаря чему вытеснится серый нелегальный оборот предметов потребления, снизятся риски бизнеса и контрольная нагрузка на него», - отметил зампред комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

Предполагается, что законопроект вступит в силу 1 января 2019 года.