09.08.2017 07:14

Правительство одобрило выдачу в 2017-2019 годах до 20 грантов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в области технического текстиля и промышленных тканей.

Как сообщила пресс-служба Кремля, ученые, работающие в данном направлении получат от 1 до 10 млн долларов с возможностью увеличения предельной суммы в отдельных случаях.

В частности, 5 млн долларов получит группа учёных из Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, которая участвует в создании новых промышленных тканей, которые могут стать лучшей альтернативой бетону, позволяющей использовать сухую кладку во время постройки. Глава группы Михаил Аристархов отмечает, что с помощью новых тканей строительные компании смогут снизить стоимость постройки на 10-12%.

3 млн долларов получат учёные из Новосибирского государственного университета, которые недавно завершили создание нового типа промышленных тканей. Их можно будет использовать в хирургии и в зубном протезировании как более дешёвую замену применяемым сейчас материалам.

Грант также получат специалисты из Воронежского государственного университета, участвующие в разработке специальной испарительной установки с применением нетканых материалов.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуро ранее заявил, добавляет портал innovationintextiles, что наравне с разработкой новых нетканых материалов и технического текстиля внимание будет уделено созданию современных ткацких станков для работы с кварцевым и углеродным волокном. Эти волокна будут применяться для повышения прочности материалов, использующихся в условиях экстремально высоких или низких температур. По словам министра, производство подобных материалов было затруднено в связи с нехваткой в России современных ткацких станков, но положение изменится уже в этом году.