Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев 25 октября 2017 года утвердил план мероприятий на 2016-2020 гг. по реализации Стратегии развития индустрии детских товаров на период до 2020 года, сообщает Пресс-центр ИДТ.

Согласно новому плану, Стратегия будет реализовываться по 7 тематическим блокам. План предусматривает как развитие промышленности и инжиниринговой инфраструктуры в индустрии детских товаров в целом, так и работу по таким ключевым направлениям как развитие научно-технического и инновационного потенциала индустрии детских товаров. Особое внимание будет уделено кадровому и финансовому обеспечению индустрии детских товаров, управлению индустрией. Реализация плана будет также включать мероприятия, направленные на повышение доступности, безопасности и качества товаров для детей. В отдельный блок плана выделено методическое и аналитическое сопровождение реализации Стратегии развития индустрии детских товаров на период до 2020 года.

Самым большим по количеству мероприятий стал блок «Создание условий для стимулирования спроса на товары российского производства». В качестве одного из наиболее значимых мероприятий блока можно выделить Конгресс индустрии детских товаров. Проведение очередного Конгресса запланировано на III квартал 2018 года. В дальнейшем мероприятие будет, как и прежде, проводиться ежегодно.

Всего план насчитывает 23 мероприятия. Учитывая значительное влияние, которое в последние годы оказывает российская анимация на рост производства детских товаров, в качестве отдельного мероприятия план предусматривает разработку механизма поддержки производителей детских товаров, использующих образы отечественной мультипликации.