23.01.2017 07:08

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее правила предоставления субсидий организациям лёгкой промышленности на реализацию новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению.

Как говорится в сообщении кабмина, решение выделять субсидии направлено на техническую и технологическую модернизацию предприятий лёгкой промышленности, повышение рентабельности и конкурентоспособности продукции, снижение её себестоимости и расширение ассортимента. Субсидии обеспечат дополнительную загрузку производственных мощностей предприятий, позволят сохранить рабочие места. Средства на эти субсидии предусмотрены в федеральном бюджете.

Постановление принято в рамках оказания господдержки предприятиям лёгкой промышленности. Опубликованные правила касаются предоставления субсидий из федерального бюджета организациям лёгкой и текстильной промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013–2017 годах, на реализацию новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению.

Так, субсидии предоставляются организациям, прошедшим конкурсный отбор инвестиционных проектов, при условии их соответствия установленным требованиям.

В частности, целью инвестиционных проектов должны быть организация нового производства продукции лёгкой и текстильной промышленности или расширение (модернизация) действующего производства.

Реализация проектов должна предусматривать расходы инвестиционного характера на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных зданий и сооружений; приобретение, сооружение, изготовление, доставку основных средств, включая уплату таможенных пошлин и таможенных сборов; приобретение и внедрение систем автоматизации производства и операционного управления.

Размер кредитных средств, привлекаемых организацией на реализацию проекта, может составлять не более 80% его общей стоимости.

Бизнес-план инвестпроекта должен предусматривать создание и (или) модернизацию высокопроизводительных рабочих мест (не менее 10). Средства на эти цели в федеральном бюджете предусмотрены.

Субсидирование процентных ставок по кредитам позволит привлечь дополнительные денежные средства в оборотный капитал предприятий лёгкой промышленности, будет способствовать их технической и технологической модернизации, повышению рентабельности и конкурентоспособности продукции, снижению её себестоимость и расширению ассортимента. Кроме того, эта мера господдержки обеспечит дополнительную загрузку производственных мощностей предприятий, позволит сохранить рабочие места, подчеркивается в заявлении правительства.