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Правительство утвердило стратегию борьбы с контрафактом

13.12.2016  07:15

Кабинет министров утвердил стратегию борьбы с контрафактом. Как заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, документ предполагает введение ряда первостепенных мер по предотвращению законодательства в данной сфере.

Как, в частности, признают власти, на сегодняшний день ситуация с контрафактом лучше даже в Нигерии, Бразилии и Вьетнаме. В России же положение дел соответствует уровню КНР, Индии и Индонезии.

Так, в числе первоочередных мер по очистке рынков от фальсификата: ужесточение ответственности за недобросовестную сертификацию вплоть до уголовной, работа Росаккредитации, ФНС и ФТС по выявлению злоупотреблений. Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на текст документа, одним из важнейших направлений борьбы с контрафактом в данной сфере станет сертификация продукции. Для выдавливания с рынка недобросовестных участников к марту 2017 года Росаккредитация и ФТС собираются разработать «профиль риска для выявления импортной продукции», которая «с высокой вероятностью» не соответствует требованиям.

В профилях риска (они включены в таможенные базы данных) будут учитываться сведения Росаккредитации о документах на некачественные товары. К борьбе с контрафактом подключится и ФНС — вместе с Росаккредитацией она займется «выявлением цепочек нарушений законодательства», говорится в материалах госкомиссии.

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