26.01.2017 07:10

Правительство вновь продлило временный запрет на экспорт кожевенного полуфабриката – теперь до 1 августа 2017 года.

Как говорится в постановлении кабмина, опубликованном на официальном сайте за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева, постановление начинает работать с 1 февраля текущего года. Данная мера направлена на поддержку товаров, «являющихся существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации».

Решение о временном запрете принято в соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2015 года и в целях обеспечения государственного оборонного заказа.