18.01.2017 07:26

Российское правительство ввело запрет на допуск товаров из-за рубежа для нужд обороны и безопасности государства, говорится в сообщении кабмина. В число запрещенных к приобретению товаров, в том числе, вошли одежда, текстиль и обувь.

Документом запрещен допуск товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением товаров из стран Евразийского экономического союза), работ (услуг), выполняемых иностранными лицами (за исключением лиц государств - членов «Евразэс»), для закупок товаров и осуществления работ для нужд обороны страны и безопасности государства.

Исключение составляют случаи, когда производство таких товаров, выполнение работ и оказание услуг отсутствуют на территории «Евразэс», закупки запчастей, единичные закупки и закупки ФСБ, ФСО, СВР, МВД, нацгвардии и управделами президента. Факт отсутствия отечественных аналогов подтверждает Минпромторг своим заключением. Постановление вступает в силу со дня опубликования.