30.12.2016 07:17

Как говорится в сообщении администрации Республики Башкирия, фирма «Башкирский гусь» отправила в Европу 7 тонн оригинального перо-пухового материала.

Сырье башкирского производства закупило итальянское предприятие, изготавливающее постельные принадлежности. Сырье получено по промышленным технологиям и готово к набивке.

Отправляемую автотранспортом партию досмотрели инспекторы Россельхознадзора. Пуховый материал прошел дезинфекцию – обработку потоком пара при температуре выше 1200 градусов в течение одного часа. На продукцию выдан международный ветеринарный сертификат и сертификат ЕС, сообщили в региональном управлении ведомства.