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Предприятия концерна «Беллегпром» представили продукцию в Москве

23.02.2017  00:27

Для участия в Российской неделе текстильной и легкой промышленности в Москву приехали предприятия концерна «Беллегпром», сообщает пресс-служба организации.

В рамках Российской недели текстильной и легкой промышленности 20 февраля в Москве стартовала II международная выставка «Интерткань». Свою продукцию здесь представили, в том числе, компании-участники концерна «Беллегпром».

На общем стенде площадью 35 кв. метров демонстрируются изделия «Оршанского льнокомбината», «БПХО», «Моготекса», «Камволя», «Полесья», «Белфы» и «Гронитекса».



В деловой части программы состоялась встреча с руководством российского союза кожевенников и обувщиков по вопросам целесообразности введения RFID-меток на обувь, внесения изменений в технический регламент о безопасности продукции для детей и подростков. На заседании круглого стола «Шерстяной комплекс РФ: инновации, проекты и анализ перспектив развития. Разработка программы производства и переработки шерсти» в качестве спикера выступил первый заместитель председателя концерна «Беллегпром» Вячеслав Мирусин. Также прошли переговоры с иностранными компаниями по вопросам применения новых технологий в производстве при переработке шерсти.

Концерн «Беллегпром» образован в 1992 году. В настоящее время является крупным промышленным комплексом Белоруссии и ассоциацией, включающей текстильную, трикотажную, швейную, кожевенную, обувную, меховую, текстильно-галантерейную и фарфоро-фаянсовую отрасли. Концерн представляет интересы более 100 организаций различной формы собственности.

Фотография с сайта компании.

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