11.04.2017 21:09

Потенциальными работодателями на XI ярмарке вакансий для выпускников Кировского технологического колледжа выступили областные предприятия легкой промышленности, сообщает региональный интерактивный портал службы занятости населения.

В пятницу, 7 апреля, в Кирове состоялась XI ярмарка вакансий для выпускников технологического колледжа. Рабочие места для 150 бывших студентов предложили более 20 предприятий. Среди них: Кировская трикотажная фабрика, фабрика игрушек «Весна», швейная фабрика «Браво», «Модный Дом», «Фирменный Стиль», «Красота Профи» и др.

Отдельно о востребованных профессиях в сфере легкой промышленности рассказали сами представители службы занятости населения.

Выпускники также презентовали себя и свои достижения – в рамках ярмарки прошли показы коллекций одежды и демонстрации театра моды «Имидж-класс».