Новости
НачалоНовостиПредприятия легкой промышленности Кировской области приняли участие в ярмарке вакансий
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
3-я Международная бизнес-платформа по аутсорсингу для текстильной промышленности Рейтинг@Mail.ru

Предприятия легкой промышленности Кировской области приняли участие в ярмарке вакансий

11.04.2017  21:09

Потенциальными работодателями на XI ярмарке вакансий для выпускников Кировского технологического колледжа выступили областные предприятия легкой промышленности, сообщает региональный интерактивный портал службы занятости населения.

В пятницу, 7 апреля, в Кирове состоялась XI ярмарка вакансий для выпускников технологического колледжа. Рабочие места для 150 бывших студентов предложили более 20 предприятий. Среди них: Кировская трикотажная фабрика, фабрика игрушек «Весна», швейная фабрика «Браво», «Модный Дом», «Фирменный Стиль», «Красота Профи» и др.

Отдельно о востребованных профессиях в сфере легкой промышленности рассказали сами представители службы занятости населения.

Выпускники также презентовали себя и свои достижения – в рамках ярмарки прошли показы коллекций одежды и демонстрации театра моды «Имидж-класс».
Просмотров: 51
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1281 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте