|
|
Предприятия Ленинградской области готовы принять на работу 874 швеи
17.01.2017 22:51
Швейные производства Ленинградской области в январе готовы принять на работу 874 человека, сообщает пресс-служба комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.
Мониторинг службы занятости Ленинградской области выявил, что наиболее востребована в регионе профессия швеи. Работодатели хотят закрыть 874 вакансии. Из них 428 приходится на предприятия Всеволожского района.
«В экономике региона сохраняется высокая потребность в рабочих кадрах», - отметил председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алексей Брицун.
Служба занятости дает возможность безработным, женщинам в период отпуска по уходу за ребенком и пенсионерам пройти бесплатные курсы обучения рабочим специальностям, включая профессию швеи.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте