17.01.2017 22:51

Швейные производства Ленинградской области в январе готовы принять на работу 874 человека, сообщает пресс-служба комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.

Мониторинг службы занятости Ленинградской области выявил, что наиболее востребована в регионе профессия швеи. Работодатели хотят закрыть 874 вакансии. Из них 428 приходится на предприятия Всеволожского района.

«В экономике региона сохраняется высокая потребность в рабочих кадрах», - отметил председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алексей Брицун.

Служба занятости дает возможность безработным, женщинам в период отпуска по уходу за ребенком и пенсионерам пройти бесплатные курсы обучения рабочим специальностям, включая профессию швеи.