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Предприятия на патенте, занимающиеся ремонтом и пошивом изделий из меха, кожи и текстиля, имеют право ими торговать

24.03.2017  07:10

При наличии у ИП, работающего с текстилем и кожей, патента на оказание соответствующих услуг, он вправе осуществлять реализацию изделий в рамках указанного вида деятельности без приобретения патента на розничную торговлю.

Согласно разъяснениям Минфина, данное разрешение касается индивидуальных предприятий, занимающихся ремонтом и пошивом швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонтом, пошивом и вязанием трикотажных изделий. Причем шить такие изделия ИП может как из собственного материала, так и из материала заказчика.

Как напоминает система «Гарант», в НК РФ установлен перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется ПСН (п. 2 ст. 346.43 Налогового кодекса). Так, ПСН применяется в отношении предпринимательской деятельности по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий (подп. 1 п. 2 ст. 346.43 НК РФ).

При этом применение ПСН в отношении данного вида деятельности не ставится в зависимость от того, является ли заказчик по договору на оказание данных услуг юридическим или физическим лицом.

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