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Предприятия пензенского кластера легкой промышленности представили школьную форму

21.03.2017  07:10

Компании пензенского кластера легкой промышленности «Легпром» представили школьную форму для мальчиков и девочек, а также верхнюю одежду и изготовленную по индивидуальным меркам обувь.

Как сообщает PenzaNews, дефиле моделей прошло в рамках общегородского родительского собрания, состоявшегося в центре культуры и досуга. Также на показе присутствовал ряд пензенских чиновников, в том числе вице-губернатор Валерий Савин.

На сцене можно было увидеть модели компаний Creative, Grow, Ilves, Fifland, «Симфония стиля» и «Алекс-М».

Представленная продукция в основном отличалась доступностью цены. Так, можно было увидеть демисезонное детское пальто стоимостью 2 тыс. 200 рублей и куртки дешевле 2 тыс. рублей.

Сшитые в Пензе сарафаны для девочек предлагаются по цене около 1 тыс. 800 рублей. Например, за эти деньги можно приобрести любую модель вне зависимости от размера и используемой ткани от производителя школьной формы «Алекс-М», которая также выставила на презентации юбки по 1 тыс. рублей и жакеты по 1 тыс. 900 рублей. Пиджак и брюки для мальчика можно приобрести за 2 тыс. 900 рублей.

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