06.04.2017 22:53

Узбекистан наращивает объемы экспорта продукции легкой промышленности. В 2016 году экспортные показатели составили 132% по сравнению с 2015 годом, сообщает «УзА».

В национальном пресс-центре Узбекистана прошла пресс-конференция, посвященная расширению экспорта продукции предприятий «Узбекенгилсаноат».

В 2016 году было продано товаров на 1,15 млрд долларов в 54 страны мира. По сравнению с 2015 годом экспортные показатели составили 132%. Список продукции пополнился бамбуковой и модальной пряжей, смешанной пряжей, жаккардовыми и рингельными тканями.

Узбекистан планирует продолжить экспортную экспансию. В частности, в текущем году к существующим 44 торговым домам добавится еще пять: в России, Белоруссии, Украине, Казахстане и Таджикистане.

Хорошие показатели дает участие в выставках. В 2016 году более 200 предприятий Узбекистана приняли участие в работе 21 выставки. Были подписаны договоры на сумму более 1 млрд долларов. В 2017 году планируется участие в работе 26 международных выставок.





В результате проведенных в Болгарии, Турции, Украине и Белоруссии мероприятий подписаны экспортные договоры по поставке текстильной продукции стоимостью более 50 млн долларов. Аналогичные переговоры ведутся со странами СНГ и Европейского Союза, Турцией и Ираном. Ожидается, что будут подписаны соглашения общей стоимостью 350 млн долларов.

Предприятия Узбекистана также активно продвигают свои товары через интернет.



