14.03.2017 07:10

Предприятия легкой промышленности с численностью работников больше 250 человек могут быть переквалифицированы из крупного бизнеса в средний, пишут «Известия» со ссылкой на законопроект, подготовленный Минэкономразвития.

Таким образом предприятия легпрома получат доступ к дешевым кредитам и программам господдержки.

На сегодняшний день в РФ действуют ряд механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства, но легпром не может ими воспользоваться. Критерии среднего бизнеса — это численность сотрудников до 250 человек и выручка до 2 млрд рублей. На предприятиях сектора численность сотрудников обычно всегда в два-три раза больше. Из-за этого предприятия легпрома не вправе получать дешевые кредиты. Как раз изменить ситуацию может законопроект МЭР, разрешающий признавать средним бизнесом предприятия с численностью сотрудников больше 250 человек.