15.03.2017 07:01

Минэкономразвития и Сбербанк предложат российским компаниям площадку для содействия интернет-торговле предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ). Площадка станет альтернативой китайской Alibaba.

Как заявил в интервью «Российской газете» замглавы МЭР Олег Фомичев, реализация проекта начнется уже в мае-июне этого года. «Окончательно определимся, когда получим законченный проект Российского экспортного центра (РЭЦ), а он должен быть рассмотрен на президиуме совета при президенте по приоритетным проектам, скорее, в марте», - сообщил Олег Фомичев.

Он пояснил, что проект Минэкономразвития по созданию интернет-площадки для МСБ будет идти параллельно с созданием РЭЦ своего проекта по развитию предоставления услуг для российских экспортеров.

При этом Минэкономразвития будет способствовать вовлечению в проект малого и среднего бизнеса в регионах.