17.04.2017 06:48

Производители товаров, получившие государственный Знак качества и премию правительства в области качества, получат упрощенный доступ к господдержке. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Как говорится в сообщении министерства, наличие Знака качества или премии в области качества может стать одним из критериев при субсидировании отечественных производителей. «В таком случае мы будем уверены, что производитель подтвердил внедрение системы менеджмента качества (СМК) и выпускает товар высокого качества», - подчеркнул Виктор Евтухов.

Возможность облегченного доступа к мерам господдержки выступят дополнительным стимулом для производителей ориентироваться на повышенные стандарты Роскачества и выпускать высококачественную продукцию. Как отметил Максим Протасов, руководитель Роскачества, «в этом году собрано в 6 раз больше заявок, чем в прошлом году. Это и веяние времени, и результат нашей активной работы совместно с Росстандартом. В 2017 году в отношении 300 предприятий будут проведены аудиты и оценка системы менеджмента качества. Для компаний это бесплатный сервис, который оказывает реальную помощь в улучшении деятельности предприятий».

Напомним, на сегодняшний день лабораториями проведены исследования более 2000 товаров 50 категорий из 60 регионов страны. 65% - это качественные товары, в том числе, 25% товаров на рынке – товары повышенного качества. Из них уже 80 товаров удостоены российского Знака качества.