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Предприниматели Пензенской области попросили помощника полпреда в ПФО помочь молодым специалистам швейного производства

14.02.2017  07:04

Предприниматели Пензенской области обратились с просьбой к помощнику полпреда в ПФО Сергею Валенкову помочь молодым квалифицированным специалистам швейного производства.

Как сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, чиновник посетил Пензенский государственный университет, где провел встречу со слушателями Малой академии государственного управления.

В рамках мероприятия обсуждалась ситуация с кадрами в области, их подготовкой. В этот же день помощник полпреда президента провел прием граждан по вопросам содействия развитию малого и среднего бизнеса. Пять предпринимателей обратились по поводу предоставления земельных участков для развития бизнеса, продвижения продукции предприятия, льготного кредитования.

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