14.02.2017 07:04

Предприниматели Пензенской области обратились с просьбой к помощнику полпреда в ПФО Сергею Валенкову помочь молодым квалифицированным специалистам швейного производства.

Как сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, чиновник посетил Пензенский государственный университет, где провел встречу со слушателями Малой академии государственного управления.

В рамках мероприятия обсуждалась ситуация с кадрами в области, их подготовкой. В этот же день помощник полпреда президента провел прием граждан по вопросам содействия развитию малого и среднего бизнеса. Пять предпринимателей обратились по поводу предоставления земельных участков для развития бизнеса, продвижения продукции предприятия, льготного кредитования.