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Председатель совета директоров текстильного объединения «Монолит» получил награду «Менеджер года - 2016»

18.05.2017  23:25

В номинации «Легкая промышленность» конкурса «Менеджер года - 2016» победителем стал председатель совета директоров текстильного объединения «Монолит» Сергей Лукьянов, сообщает пресс-служба компании.

Сергей Лукьянов, занимающий пост председателя совета директоров текстильного объединения «Монолит», стал победителем российского конкурса «Менеджер года - 2016» в номинации «Легкая промышленность». Итоги XXюбилейной премии были подведены в конце апреля.

Конкурс «Менеджер года» проводится ежегодно с целью повышения эффективности управления предприятиями и организациями.Организатором события является Вольное экономическое общество России (ВЭО России) и Международная академия менеджмента (МАМ), при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Текстильное объединение «Монолит» возникло в 1992 году. Компания является владельцем торговых марок домашнего текстиля и постельного белья МonaLiza, «На! Здоровье!», «Тюль», «Монолит-спецодежда», Monolux (швейная фурнитура) и других.

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