12.10.2017 07:14

Делегация Минпромторга побывала на зарубежных испытаниях отечественных образцов материалов высокотехнологичной спецодежды для российских энергетиков и нефтяников производства ГК «Энергоконтракт».

Как говорится в сообщении компании, испытания прошли в инновационном центре DuPont в Женеве, где представителям министерства показали технологии создания и исследования арамидных материалов.

Такие материалы импортного и отечественного производства используются в спецодежде, рассказывают в «Энергоконтракте». Сегодня в России это один из наиболее развитых сегментов легкой промышленности, что объясняет столь пристальное внимание ведомства. Кроме того, швейцарская лаборатория постоянно совершенствуется в соответствие с потребностями производителей СИЗ и ситуацией на рынке. Так, в связи с тем, что вопрос контрафакта стоит достаточно остро, в испытательном центре установлено оборудование для определения волокон ткани, с помощью которого можно определить факт наличия в материале арамидных волокон Nomex или же их отсутствие.

Для официальной делегации из России эксперты DuPont провели серию сравнительных испытаний тканей Nomex и тканей из натуральных волокон со специальными огнестойкими отделками. Эти материалы должны защищать от ожогов в случае возникновения электрической дуги или открытого пламени. На испытаниях были наглядно показаны различия защитных свойств арамидных тканей и натуральных материалов, обработанных огнестойкими отделками.

Делегации, в частности, показали на открытой площадке костюм, рубашку, плащ, а также другие элементы комплексной защиты электроперсонала, которые подвергались испытанию на стойкость к высоким температурам. На манекен, одетый в термостойкую спецодежду производства ГК «Энергоконтракт», воздействовали тепловым потоком электрической дуги различной мощности. Защитные свойства проверяли не только на новых изделиях, один из образцов до испытаний был в эксплуатации в филиале МОЭСК в течение 31 месяца и, как и все предметы экипировки, устоял под тепловым потоком, тем самым подтвердив, что защитные свойства термостойкой одежды из арамидных материалов сохраняются на протяжении всего срока эксплуатации.