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Представители Башкирии рассказали вьетнамским партнерам о возможностях сотрудничества, в том числе в легпроме
16.01.2017 07:25
В Торгово-промышленной палате Вьетнама состоялась презентация Башкирии в различных отраслях, в том числе в легпроме, сообщает «Башинформ».
По данным ТПП РФ, объем взаимной торговли достиг 3,9 млрд долларов, в том числе экспорт — 1,85 млрд, импорт — 2,05 млрд. В числе ключевых статей импорта текстиль и изделия из него (21,5%).
Премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов, возглавляющий делегацию, проинформировал участников встречи об инвестиционном климате, созданию и развитию которого в республике уделяется особое внимание.
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