Новости
НачалоНовостиПредставители Башкирии рассказали вьетнамским партнерам о возможностях сотрудничества, в том числе в легпроме
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
18 марта 2017 года пройдет фестиваль ювелирного искусства Jeweralizm Рейтинг@Mail.ru
Выставка-презентация Sport Casual Moscow пройдет 23–25 января 2017 года

Представители Башкирии рассказали вьетнамским партнерам о возможностях сотрудничества, в том числе в легпроме

16.01.2017  07:25

В Торгово-промышленной палате Вьетнама состоялась презентация Башкирии в различных отраслях, в том числе в легпроме, сообщает «Башинформ».

По данным ТПП РФ, объем взаимной торговли достиг 3,9 млрд долларов, в том числе экспорт — 1,85 млрд, импорт — 2,05 млрд. В числе ключевых статей импорта текстиль и изделия из него (21,5%).

Премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов, возглавляющий делегацию, проинформировал участников встречи об инвестиционном климате, созданию и развитию которого в республике уделяется особое внимание. 

Просмотров: 205
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1224 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте