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Представители белорусских школ посетили «Полесье»
04.05.2017 00:16
На фабрике «Полесье» прошла презентация одежды для школьников, на которой присутствовали представители республиканских образовательных учреждений, сообщает пресс-служба компании.
Делегация из представителей белорусских школ побывала на предприятии «Полесье» 26 апреля. Для визитеров была организована экскурсия по фабрике, после которой состоялась презентация одежды. Гостям продемонстрировали школьную коллекцию Delovashki.
В завершении программы делегация посетила фирменный магазин «Полесье».
Промышленно-торговое объединение «Полесье» более 40 лет занимается производством верхней одежды, полушерстяной и высокообъемной пряжи, а также трикотажного полотна. В ассортименте компании более 800 наименований продукции.
Фотографии с сайта компании.
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