Новости
НачалоНовостиПредставители итальянской компании Siretessile S.r.l. посетили «Беллегпром»
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставка обуви и аксессуаров «Сибшуз» пройдет 9-11 марта Рейтинг@Mail.ru

Представители итальянской компании Siretessile S.r.l. посетили «Беллегпром»

02.03.2017  23:11

Представители компании Siretessile S.r.l. из Италии побывали на таких белорусских предприятиях как «Белвест», «Марко» и «Оршанский льнокомбинат», сообщает пресс-служба концерна.

Концерн «Беллегрпром» с 27 февраля по 1 марта принимал делегацию итальянской компании Siretessile S.r.l.

Гости посетили ряд предприятий легкой промышленности Белоруссии: «Белвест», «Марко», «Оршанский льнокомбинат». Также были проведены переговоры с компаниями «Моготекс», «БПХО», «Могилевхимволокно» и «Светлогорскхимволокно».

Вчера, 1 марта, с представителями итальянской компании Siretessile S.r.l. встретился председатель концерна Николай Ефимчик. Достигнутые договоренности пока не обнародованы.

Концерн «Беллегпром» образован в 1992 году. В настоящее время является крупным промышленным комплексом Белоруссии и ассоциацией, включающей текстильную, трикотажную, швейную, кожевенную, обувную, меховую, текстильно-галантерейную и фарфоро-фаянсовую отрасли. Концерн представляет интересы более 100 организаций различной формы собственности.


Просмотров: 34
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1255 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте