02.03.2017 23:11

Представители компании Siretessile S.r.l. из Италии побывали на таких белорусских предприятиях как «Белвест», «Марко» и «Оршанский льнокомбинат», сообщает пресс-служба концерна.

Концерн «Беллегрпром» с 27 февраля по 1 марта принимал делегацию итальянской компании Siretessile S.r.l.

Гости посетили ряд предприятий легкой промышленности Белоруссии: «Белвест», «Марко», «Оршанский льнокомбинат». Также были проведены переговоры с компаниями «Моготекс», «БПХО», «Могилевхимволокно» и «Светлогорскхимволокно».

Вчера, 1 марта, с представителями итальянской компании Siretessile S.r.l. встретился председатель концерна Николай Ефимчик. Достигнутые договоренности пока не обнародованы.

Концерн «Беллегпром» образован в 1992 году. В настоящее время является крупным промышленным комплексом Белоруссии и ассоциацией, включающей текстильную, трикотажную, швейную, кожевенную, обувную, меховую, текстильно-галантерейную и фарфоро-фаянсовую отрасли. Концерн представляет интересы более 100 организаций различной формы собственности.



