12.05.2017 07:06

Компании легкой промышленности не смогут получать преференции при получении государственных заказов в своих странах.

Как сообщают «Известия», Евразийская экономическая комиссия выпустила рекомендацию для членов союзе, согласно которой правительства государств должны предоставить равные условия для участия в госзакупках всем производителям легкой промышленности.

Это касается таких товаров, как пряжа и нити, ткани и постельное белье, текстиль, ковры, чулочно-носочные изделия, одежда и обувь.

Сейчас предпочтения в государственных торгах зачастую отдают национальным производителям. Но в ЕЭК считают необходимым ввести понятие «товар Евразийского экономического союза», чтобы устранить неравные конкурентные условия.