11.10.2017 15:52

В рамках Lineapelle 2017, которая состоялась 4-6 октября, «Мастерская классического костюма» провела ряд встреч с представителями профессиональных объединений и посетила ведущие предприятия Италии, сообщает компания.

На выставке дизайнеры бутик-ателье подбирали кожу, фурнитуру, подошвы и прочие материалы для производства коллекции 2018-2019.

В числе участников выставки, сообщает Минпромторг, крупнейшие поставщики со всего мира по дублению и выделке кожи, выделке и крашению меха, специализирующийся на выпуске натуральных кож; обувные, одежные, галантерейные и подкладочные кожи; производство кож низа обуви, шорно-седельной кожи, обувного хромо, подкладочной и галантерейной кожи, а также обувного краста выделки кожи, крашения кожи и много другого.

В рамках работы на выставке был подписан ряд международных контрактов на закупку оборудования и препаратов для производства. Кроме того, российская компания провела ряд встреч с потенциальными представителями профобъединений, в которых были достигнуты новые соглашения о поставках в Россию.

Фотография предоставлена компанией.