12.10.2017 07:12

Орловские предприниматели совершили бизнес-миссию в Узбекистан. В из числе, говорится в сообщении на сайте администрации области, были представители легкой промышленности.

Так, в состав делегации вошли сотрудники одного из крупнейших производителей технической текстильной ленты в России «Орлен», производителя ортопедической обуви «Ринтек» и «Олента», специализирующегося на выпуске текстильно-ленточных изделий.

В рамках бизнес-миссии состоялись круглые столы, встреча с Торговым представителем РФ в Республике Узбекистан Андреем Мокроусовым и потенциальными партнерами из 30 узбекских компанией. Орловские бизнесмены посетили предприятия Узбекистана, международные выставки UzEnergyExpo 2017, UzStroyExpo 2017.

В рамках мероприятия состоялся конструктивный диалог компании «Орлен» с Best Production, Mosstalkanat, Stropliftservis, в результате которого были заключены контракты. Итогом визита представителей «Олента» стали предварительные договоренности о поставке пробной партии товара с Avto aksessuary, занимающимся продажей аксессуаров, и Algoritm Plastik - одним из ведущих узбекских поставщиков упаковочных материалов, инструмента и оборудования для упаковки.