17.10.2017 07:11

Фабрику компании «Ортомода», которая была открыта в сентябре в технополисе Москвы, посетили руководители ряда российских регионов, говорится в сообщении компании.

В числе посетивших предприятие чиновников были министры и директора департаментов промышленности 14 регионов Российской Федерации: Омской, Брянской, Саратовской, Кировской, Ярославской, Кемеровской областей, Забайкальского края, республик Адыгея, Алтай, Карелия, Калмыкия, Северная Осетия-Алания и Ханты-Мансийского автономного округа - Югра.

Организатором мероприятия стал Минпромторг. В рамках мероприятия чиновникам рассказали о том, сколько площадей занимает фабрика, какова арендная ставка, получает ли она и какие именно преференции от Москвы и Минпромторга, куда поставляется продукция, сколько человек работает на предприятии и, наконец, готов ли собственник компании открыть аналогичные производства в других регионах.

Фабрика, которая работает на самом современном оборудовании, сочетает цифровые дистанционные технологии с индивидуальным подходом к выполнению заказа, произвела сильное впечатление на региональных руководителей промышленности. По словам гендиректора «Ортомоды» Галины Волковой, сейчас предприятие занимается отработкой системы производства, что займет порядка полугода. По всей вероятности, после этого компания сможет принимать заказы «со всего мира».

Компания «Ортомода» основана в 2001 году, является крупнейшим изготовителем ортопедической обуви и специальной (адаптивной) одежды для людей с инвалидностью в России. «Ортомода» стала 30-м открытым предприятием, профинансированным Фондом развития промышленности Минпромторга. Общая стоимость проекта составила 147 млн руб., из которых 51 млн руб. – льготный заём фонда. Проект по строительству фабрики получил также поддержку правительства Москвы, Фонда развития промышленности, корпорации МСП, Агентства стратегических инициатив.