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Представители «Узбекенгилсаноат» посетили белорусскую компанию «Свитанак»
20.03.2017 23:23
Делегация из Узбекистана побывала с визитом на белорусском предприятии «Свитанак», где прошли переговоры по дальнейшему сотрудничеству, сообщает пресс-служба концерна «Беллегпром».
Делегация представителей общества «Узбекенгилсаноат» и компаний легкой промышленности Узбекистана посетила Белоруссию 17-18 марта. В пятницу гости побывали на предприятии «Свитанак», где прошли переговоры.
Узбекская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве непосредственно с компанией «Свитанак», а также с фирмами «Милавица», «Алеся» и др.
Стороны планируют развитие равноправных и взаимовыгодных отношений.
«Узбекенгилсаноат» — общество, в состав которого входят более 380 текстильных, швейных и трикотажных предприятий.
Фотография с сайта концерна.
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