20.03.2017 23:23

Делегация из Узбекистана побывала с визитом на белорусском предприятии «Свитанак», где прошли переговоры по дальнейшему сотрудничеству, сообщает пресс-служба концерна «Беллегпром».

Делегация представителей общества «Узбекенгилсаноат» и компаний легкой промышленности Узбекистана посетила Белоруссию 17-18 марта. В пятницу гости побывали на предприятии «Свитанак», где прошли переговоры.

Узбекская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве непосредственно с компанией «Свитанак», а также с фирмами «Милавица», «Алеся» и др.









Стороны планируют развитие равноправных и взаимовыгодных отношений.

«Узбекенгилсаноат» — общество, в состав которого входят более 380 текстильных, швейных и трикотажных предприятий.

Фотография с сайта концерна.